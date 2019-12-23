Последняя вахта строителей покинула Крымский мост

Последняя смена мостостроителей покинула Крымский мост. Об этом рассказал начальник административно-хозяйственного отдела отряда №1 из Нижнего Новгорода, на который выпала финальная вахта, Дмитрий Шеремет.

Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка на Таманском полуострове последней. Новый год мостостроители смогут встретить дома в кругу семьи.

«Все - в хорошем настроении. Собираемся, едем. Работы выполнены в полном объеме», - отметил перед отъездом Дмитрий Шеремет.

Строитель проработал на Крымском мосту с июля 2016 года и до укладки финальных рельсов. В преддверии праздников Шеремет пожелал всем россиянам хорошего настроения, счастья, здоровья и новых свершений в Новом году.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с материком автомобильной и железной дорогами. Команда из 15 тысяч инженеров и рабочих со всей России построила их за рекордные четыре года. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря.