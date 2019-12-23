Компания Allseas отвела суда из района прокладки «Северного потока - 2»
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб проекта «Северный поток - 2», отвела суда из Балтийского моря.
Строительные работы были отложены. Дату их возобновления представители компании не называют, сообщает агентство Bloomberg.
Накануне Минфин США заявил о вступлении в силу санкций против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить работу.
В свою очередь в МИД России пообещали американским властям принять ответные меры и учесть произошедшее при выстраивании дальнейших двусторонних взаимоотношений.
«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода через Балтийское море до Германии. Его длина составляет свыше 1 200 километров, а общая мощность - 55 миллиардов кубометров газа в год.