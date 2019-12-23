Названы самые востребованные профессии в России

Самой востребованной профессией в России оказались продавцы-кассиры. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда, опросив более 20 тысяч компаний, а также проанализировав данные трех самых популярных сервисов по поиску работы.

На втором месте в списке востребованных профессий находятся повара, «бронза» рейтинга у педагогов профобучения и профобразования. Также в десятку вошли такие профессии как юрист, социальный работник, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог, пишет газета «Известия».

По данным исследования, почти десять процентов компаний в нашей стране испытывают острый дефицит кадров по перечисленным профессиям.

При этом, по данным Минтруда, рейтинг самых востребованных профессий возглавляют рабочие-строители. В Всероссийском научно-исследовательском институте объяснили разницу тем, что используют для своего анализа более широкий набор инструментов, тогда как министерство опирается только на информацию из служб занятости.