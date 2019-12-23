Астрофизики обнаружили похожую на Землю планету недалеко от Солнечной системы

Астрономы обнаружили новую экзопланету, размер которой несколько больше Земли.

Она вращается вокруг звезды красного карлика и находится на расстоянии в 66,5 световых лет от нашей планеты.

Обнаружить небесное тело удалось с использованием телескопа TESS.

Известно, что оно совершает один оборот вокруг своего солнца за 12,4 земных часа. Благодаря тому, что найденная планета находится близко к источнику света, изучать ее будет достаточно легко. Результаты промежуточных исследований уже опубликованы на сайте Корнеллского университета.