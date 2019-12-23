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Каждый номер, словно спектакль: участники «Новой Звезды» готовятся к масштабному концерту

Карина Харитонова
23:37 23.12.2019
Подготовка к выступлению, которое состоится 31 декабря, идет полным ходом
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

31 декабря состоится выступление участников конкурса «Новая Звезда». Артисты исполнят как известные хиты, так и новые песни, написанные специально для концерта.

Всего в этом году 85 конкурсантов. Это представители разных регионов страны, и для многих из них это путевка на большую сцену.

Участники признаются: перед кастингом они страшно нервничали. А когда им позвонили, чтобы сообщить радостную весть, те не сразу поверили.

Все вокалисты поддерживают друг друга, но при этом каждый хочет выступить ярче.

Конкурс «Новая звезда» собрал таланты со всей России. Есть любители, а есть профессионалы. Но на сцене все равны. И под отдельного исполнителя прописывается своя экспликация, благодаря чему, каждый номер выглядит, словно маленький спектакль.

«Там есть энергетика большой сцены, софиты тебе в глаза, у тебя всего три минуты, чтобы показать все, что ты долго готовил», - рассказал участник конкурса Александр Богомолов.

Ну а все, что приготовили артисты, вся страна увидит уже 31 декабря.

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