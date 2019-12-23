Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов, сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

По его словам, получено заключение о соответствии Крымского моста техническим регламентам и проектной документации.

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», - отметил Турсунбеков.

Глава Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» подчеркнул, что были проведены все статические и динамические испытания, которые подтвердили надежность всех конструкций транспортного перехода.

Турсунбеков назвал запуск железнодорожную части моста подарком россиянам к Новому году.

«Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год», - добавил он.

Первые пассажиры отправятся в Крым на поезде из Санкт-Петербурга 23 декабря. Днем позже - 24 декабря, железнодорожный состав отправится из Москвы.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длинна - 19 километров. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая 2018.