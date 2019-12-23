Медведев: «Северный поток - 2» будет достроен вопреки санкциям США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверенно заявил, что строительство газопровода «Северный поток - 2» обязательно будет завершено, несмотря на то, что США ввели санкции против компаний, прокладывающих трубы для магистрали.

Глава правительства заметил, что до окончания работ «осталось совсем чуть-чуть».

«Ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы - месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», - цитирует Медведева РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что никакой катастрофы в данной задержке нет, особенно на фоне договоренностей России и Украины по транзиту.

Несколько дней назад президент США ввел санкции против европейских компаний, прокладывающих трубы для «Северного потока - 2». Швейцарский морской подрядчик Allseas уже приостановил работу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа американские санкции, введенные против «Северного потока - 2».