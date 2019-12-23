Расписания поездов и автобусов в Крыму синхронизируют к лету

Расписание автобусов и электричек в Крыму необходимо синхронизировать с графиком поездов дальнего следования, которые будут прибывать на полуостров. Об этом заявил гендиректор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

По его словам, потенциальные партнеры разработают автобусные маршруты специально к курортному сезону. Также расписание электричек не привязано к движению поездов с материковой части России.

«Их расписание должно соответствовать нашему, и, соответственно, это удобно будет для пассажиров. Вторая возможность - это электрички», - сказал Ганов.

Глава компании отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с перевозчиками по обоим направлениям. Он напомнил, что к маю 2020 года в Крым будут курсировать поезда и из других регионов России. Среди маршрутов рассматриваются Мурманск, Екатеринбург и Кисловодск.

«Планируем, что к маю уже должна быть маршрутная сеть увеличена за счет временных маршрутов. Сейчас два базовых направления. Будет порядка восьми временных, летних», - пояснил Ганов.

Гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» также рассказал, что в будущем число поездов и количество вагонов в Крым из Москвы и Петербурга будут увеличивать, если будет спрос, пишет ТАСС. Кроме того, возможно появление программы лояльности для пассажиров.