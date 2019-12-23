Автобус с пассажирами перевернулся на Камчатке

Автобус, в котором находились 21 пассажир и два водителя, съехал в кювет и перевернулся на трассе в Елизовском районе Камчатки. Об этом «Звезде» сообщил старший инспектор ГИБДД по Камчатскому краю Андрей Волков.

«На 43-м километре автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 50-летний водитель автобуса марки Daewoo, следовавшего по маршруту Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск, не справился с управлением и допустил съезд в кювет», - рассказал инспектор.

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Трем женщинам оказана медицинская помощь на месте ДТП. В автобусе находился 6-летняя девочка, она не пострадала.

Компания, которой принадлежит транспортное средство, доставила к месту происшествия горячий чай и средства обогрева. Для пассажиров, которые решили продолжить движение по маршруту был предоставлен транспорт, остальные вернулись обратно в город.

Детали происшествия сейчас выясняются, на месте работают спасательные службы и инспекторы ГИБДД.