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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Наталья Вальханская
22:00 23.12.2019
Инцидент произошел 22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток.
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
© Фото: Минобороны России

Боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Инцидент произошел 22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрия Боренков.

«В 23.02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Пострадавших или материального ущерба нет», - отметил  генерал-майор.

Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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