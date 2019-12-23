Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Инцидент произошел 22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрия Боренков.
«В 23.02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Пострадавших или материального ущерба нет», - отметил генерал-майор.
Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.