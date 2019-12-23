Путин признался, что не пьет чай



Российский президент рассказал на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее, что не пьет обычный чай.

«Вы знаете, я даже пью не чай. Я пью вообще... облитые кипятком травы с Алтая», - сказал президент, отвечая на вопрос, какой чай он предпочитает.

В ходе своего визита в Адыгею Путин посетил тепличный комплекс «Зеленый дом», а также выставку сельхозпродукции.