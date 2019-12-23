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«Прибытие поезда»: как Путин открыл путь составам в Крым

Василиса Морозова
Игорь Балдин
21:49 23.12.2019
Президент Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента России

Известные всему миру слова «прибытие поезда» сегодня, 23 декабря, может быть, впервые ассоциировались не с братьями Люмьер.

По Крымскому мосту - из Керчи в Тамань - проехал первый поезд. В кабине машиниста, а затем в вагоне с классическим чаем в железном подстаканнике, маршрут открыл президент РФ Владимир Путин. Ход мягкий, сказал он и поздравил всех, кто причастен к созданию уникального сооружения – моста через Керченский пролив.

Поезд, на котором проехался Владимир Путин, может работать без электричества, на дизеле. Так надежнее и безопаснее. Стартовал он с Керченского вокзала. Президент не хотел пропустить ни одной детали, поэтому сразу направился в кабину машиниста, откуда открылся лучший обзор. Всего он преодолел 19 км новой железной дороги, а за его окном был Керченский пролив.

Переходя в вагон, Путин пообщался с людьми, что четыре года возводили эту грандиозную конструкцию. При строительстве принимали новаторские решения, использовали последние достижения инженерной мысли. Слаженная работа специалистов и строителей со всей страны привела к завершению грандиозного проекта. По мосту пустили пассажирские поезда, а уже 1 июля 2020 года пойдут грузовые.

Президента встречали журналисты и строители. Путин открыл не только движение по Крымскому мосту, но и железнодорожную станцию «Тамань».

«Важно не только то, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехало, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе», - подчеркнул глава государства.

«Таврия» - так когда-то называли полуостров - это первый пассажирский поезд, что проедет по Крымскому мосту, он следует из Петербурга в Симферополь. Начальник поезда по телетрансляции доложил Путину, что состав готов к отправке.

У этого моста есть и свои герои, к примеру, архитектор Леонид Беляев сделал первый эскиз еще до воссоединения Крыма с Россией. Есть и свои символы - кот Мостик со строителями с первого дня, а теперь он живет на станции в Тамани.

«Кот находится у нас здесь с самого начала стройки. Прибился в детстве, котенком. И ребята-строители приняли его в свою семью, так сказать. И он с самого начала следит за всем: за автодорожной частью, теперь за железнодорожной частью. Проверял рельсы и в общем - все нормально», - рассказал строитель Сергей Кученков.

Все строители Крымского моста стали частью истории, ведь сооружение, что они возвели – на века. Недаром его видно даже из космоса.

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