Суд Греции приостановил экстрадицию Винника

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министра юстиции страны Костаса Циараса, касающееся последовательной экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

По словам адвоката Винника Зои Константинополу, инстанция признала опасность, с которой Александр столкнется в случае его экстрадиции. Юрист также сообщила, что здоровье ее подзащитного ухудшается, так как он уже четвертый день, как начал новую голодовку.

«На стороне Александра право, закон, международные конвенции и конституция нашей страны. Против него действуют механизмы, способные разрушить человеческое существование, которые не учитывают ни конституцию, ни международные конвенции, ни законы», - цитирует Константинополу РИА Новости.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Россиянина обвиняют в отмывании денег, которые поступили к нему путем незаконных обменных операций с помощью криптовалюты. Все обвинения Винник отрицает.