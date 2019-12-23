Хирург, который держит в руках сердца: Лео Бокерия - 80 лет

22 декабря сердца тысяч людей, которым он помог и спас, были с Лео Бокерия: гениальному хирургу исполнилось 80 лет. Он оперировал, когда сердце еще обкладывали льдом - не раз держал его в руках.

Заур Козырев во время атаки террористов на школу в Беслане оказался в заложниках. На фото, которое он показывает «Звезде», ему 10 лет, он приходит в себя после операции. Заур был ранен осколком бомбы, который теперь хранится в музее центра Бакулева.

«Я думал, это какой-то фильм, но я понимаю, что это не фильм уже. Потому что смотрю, у меня чуть волосы обгорели, чуть ноги. И вот аккуратненько вот так было наклеено бинтом. Там была вот такая дырка, просто такая сквозная дырка», - говорит Заур.

Вначале о том, что он серьезно пострадал, даже не догадывались. Думали, затемнение на сердце. Поставить верный диагноз и извлечь металлический шарик из груди смог только Лео Бокерия.

«И так ассистенты крючки держат, и так, и так. Я не знаю, это, наверное, была, правда, рука господа Бога. Потому что я взял за верхушку это сердечко малюсенькое, поднял, и она оттуда вылетела. Вниз, естественно - под тяжестью», - поясняет сам выдающийся хирург.

Заур пошел по стопам выдающегося хирурга и теперь работает вместе с ним. А у другого мальчика по имени Абдулкерим без вмешательства Бокерия шансов выжить практически не было: он родился с четырьмя пороками сердца.

«Ну, конечно, волновалась, так как операция длилась 7,5 часов. И даже не знала, какой будет исход операции. Но неделя прошла - и он себя чувствует нормально! Лучше, чем было!», - говорит мама Абдулкерима Дженнет Акаева.

Гордость Лео Бокерия - его студенческая работа, за которую он впоследствии получил Ленинскую премию, высшую награду страны. Если раньше сердце больного обкладывали льдом и таким образом останавливали на восемь минут, то Бокерия стал первым в СССР, кто предложил оперировать в барокамере - при давлении в несколько атмосфер. И взамен минут хирурги получили на спасение жизни пациента почти час.

Профессор Лео Бокерия занимается новой и сложной проблемой - хирургическим лечением аритмии сердца.

«Вы понимаете, очень важно, не сколько человек прожил, а сколько сделал! И, конечно, он сделал очень многое», - поясняет президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Это многогранная личность, великолепный хирург. Это потрясающий учитель. Может быть, это генетика, как говорится, а может быть, это self-made man», - говорит директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Сергей Готье.

Лео Бокерия - один из авторов лечения так называемой мерцательной аритмии. Это когда сердце человека начинает сокращаться неравномерно, что приводит к образованию тромба и впоследствии - инсульту. Метод Бокерия под названием «Лабиринт» позволяет полностью излечить это заболевание и считается уникальным в мире.

Сегодня Бокерия продолжает оперировать. Выдерживает колоссальную физическую нагрузку, а все проблемы старается не принимать близко к сердцу. Более четверти века хирург возглавлял центр Бакулева, который сегодня называют крупнейшим в Европе. Но сам знаменитый врач своим главным достижением считает большую семью. У него две дочери, они также связали свою жизнь с кардиологией, и семь внуков.

«Это человек, который постоянно образовывается. Наверное, вот это. То есть какая-то невероятная трудоспособность, у него она доходящая до робота, конечно!» - делится дочь Бокерия, заведующая отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова», детский кардиолог Екатерина Бокерия.

А еще Лео Бокерия - хранитель «сердечных тайн» многих знаменитостей.

«Это планета! Это гениальный хирург! Это остроумнейший человек! Он с прекрасным юмором, он с прекрасной реакцией, он мужчина! Он тонкий человек! Это такая соль земли! Дай Бог ему здоровья и дай Бог, чтобы он помогал здороветь другим», - восхищается председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков. «Хороший пример - великие врачи, как Бокерия, которые пользу делают для людей, для искусства! Это важнейший фактор!» - отзывается о хирурге скульптор Зураб Церетели.

Если в 1996 году во всей стране делали 6000 операций искусственного кровообращения, то сегодня только в этом, как называют его Доме сердца - более пяти тысяч. Лео Бокерия мечтает, чтобы когда-нибудь их число выросло до десяти тысяч. А с ответом на вопрос о том, что хотел бы получить в подарок, не торопится.

«Ну ручек хороших, недорогих. Я серьезно говорю, потому что я очень много писал и пишу», - скромно говорит юбиляр.

Труды, написанные Бокерия, давно стали учебными пособиями для студентов и, наверняка, лягут в основу будущих открытий.