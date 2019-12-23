Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хирург, который держит в руках сердца: Лео Бокерия - 80 лет

Константин Коковешников
20:31 23.12.2019
Знаменитому специалисту передали слова благодарности его известные коллеги и пациенты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

22 декабря сердца тысяч людей, которым он помог и спас, были с Лео Бокерия: гениальному хирургу исполнилось 80 лет. Он оперировал, когда сердце еще обкладывали льдом - не раз держал его в руках.

Заур Козырев во время атаки террористов на школу в Беслане оказался в заложниках. На фото, которое он показывает «Звезде», ему 10 лет, он приходит в себя после операции. Заур был ранен осколком бомбы, который теперь хранится в музее центра Бакулева.

«Я думал, это какой-то фильм, но я понимаю, что это не фильм уже. Потому что смотрю, у меня чуть волосы обгорели, чуть ноги. И вот аккуратненько вот так было наклеено бинтом. Там была вот такая дырка, просто такая сквозная дырка», - говорит Заур.

Вначале о том, что он серьезно пострадал, даже не догадывались. Думали, затемнение на сердце. Поставить верный диагноз и извлечь металлический шарик из груди смог только Лео Бокерия.

«И так ассистенты крючки держат, и так, и так. Я не знаю, это, наверное, была, правда, рука господа Бога. Потому что я взял за верхушку это сердечко малюсенькое, поднял, и она оттуда вылетела. Вниз, естественно - под тяжестью», - поясняет сам выдающийся хирург.

Заур пошел по стопам выдающегося хирурга и теперь работает вместе с ним. А у другого мальчика по имени Абдулкерим без вмешательства Бокерия шансов выжить практически не было: он родился с четырьмя пороками сердца.

«Ну, конечно, волновалась, так как операция длилась 7,5 часов. И даже не знала, какой будет исход операции. Но неделя прошла - и он себя чувствует нормально! Лучше, чем было!», - говорит мама Абдулкерима Дженнет Акаева.

Гордость Лео Бокерия - его студенческая работа, за которую он впоследствии получил Ленинскую премию, высшую награду страны. Если раньше сердце больного обкладывали льдом и таким образом останавливали на восемь минут, то Бокерия стал первым в СССР, кто предложил оперировать в барокамере - при давлении в несколько атмосфер. И взамен минут хирурги получили на спасение жизни пациента почти час.

Профессор Лео Бокерия занимается новой и сложной проблемой - хирургическим лечением аритмии сердца.

«Вы понимаете, очень важно, не сколько человек прожил, а сколько сделал! И, конечно, он сделал очень многое», - поясняет президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Это многогранная личность, великолепный хирург. Это потрясающий учитель. Может быть, это генетика, как говорится, а может быть, это self-made man», - говорит директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Сергей Готье.

Лео Бокерия - один из авторов лечения так называемой мерцательной аритмии. Это когда сердце человека начинает сокращаться неравномерно, что приводит к образованию тромба и впоследствии - инсульту. Метод Бокерия под названием «Лабиринт» позволяет полностью излечить это заболевание и считается уникальным в мире.

Сегодня Бокерия продолжает оперировать. Выдерживает колоссальную физическую нагрузку, а все проблемы старается не принимать близко к сердцу. Более четверти века хирург возглавлял центр Бакулева, который сегодня называют крупнейшим в Европе. Но сам знаменитый врач своим главным достижением считает большую семью. У него две дочери, они также связали свою жизнь с кардиологией, и семь внуков.

«Это человек, который постоянно образовывается. Наверное, вот это. То есть какая-то невероятная трудоспособность, у него она доходящая до робота, конечно!» - делится дочь Бокерия, заведующая отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова», детский кардиолог Екатерина Бокерия.

А еще Лео Бокерия - хранитель «сердечных тайн» многих знаменитостей.

«Это планета! Это гениальный хирург! Это остроумнейший человек! Он с прекрасным юмором, он с прекрасной реакцией, он мужчина! Он тонкий человек! Это такая соль земли! Дай Бог ему здоровья и дай Бог, чтобы он помогал здороветь другим», - восхищается председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков.

«Хороший пример - великие врачи, как Бокерия, которые пользу делают для людей, для искусства! Это важнейший фактор!»  - отзывается о хирурге скульптор Зураб Церетели.

Если в 1996 году во всей стране делали 6000 операций искусственного кровообращения, то сегодня только в этом, как называют его Доме сердца - более пяти тысяч. Лео Бокерия мечтает, чтобы когда-нибудь их число выросло до десяти тысяч. А с ответом на вопрос о том, что хотел бы получить в подарок, не торопится.

«Ну ручек хороших, недорогих. Я серьезно говорю, потому что я очень много писал и пишу», - скромно говорит юбиляр.

Труды, написанные Бокерия, давно стали учебными пособиями для студентов и, наверняка, лягут в основу будущих открытий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2019, 16:45
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве
Дата23.12.2019, 20:45
Мороз и солнце: экипажи Ту-95МС отработали полеты в -30 градусов
Дата22.12.2019, 14:06
СМИ сообщили о возможном переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата23.12.2019, 17:32
Акционеры «Камова» и «Миля» одобрили объединение компаний
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:19 В стране и мире
Суд Греции приостановил экстрадицию Винника
21:07 В стране и мире
Путин признался, что не пьет чай
20:45 Армия
Видео
Мороз и солнце: экипажи Ту-95МС отработали полеты в -30 градусов
20:34 В стране и мире
Видео
В ДНР назвали предварительное количество человек для обмена с Украиной
20:31 В стране и мире
Видео
Хирург, который держит в руках сердца: Лео Бокерия - 80 лет
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
Нарратив лжи: уволенный за правду о Сирии журналист Newsweek раскрыл «кухню» западных СМИ
Видео
«Мистер Путин»: реакция западных СМИ на пресс-конференцию президента РФ
Видео
Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда во время Войны
Тракторист ковшом убил двух человек и спрятал их тела в колодец в Москве
Российский кабмин утвердил сроки службы по контракту для офицеров и прапорщиков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.