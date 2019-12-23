В ДНР назвали предварительное количество человек для обмена с Украиной

Киев и ДНР подтвердили списки удерживаемых лиц, которые будут участвовать в обмене до конца года, рассказала «Звезде» омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«У нас сегодня прошла скайп-конференция Трехсторонней контактной группы. Удалось договориться с украинской стороной о том, что они действительно дадут гарантии того, что все люди, которые будут участвовать в предстоящем обмене, будут процессуально очищены. Если все пройдет так, как мы договорились, тогда будет возможно сделать обмен в конце года. Есть предварительная дата, но мы ее не называем в целях безопасности. Нам нужны точные гарантии, что это будет выполнено. Тем не менее, все эти технические вопросы были сегодня урегулированы. Это действительно очень большой прорыв, потому что за два года не было таких достижений. Сегодня был более-менее конструктивный тяжелый диалог», - сказала Морозова.

По ее словам, количество удерживаемых, которые поучаствуют в обмене, еще утверждается, поскольку необходимо провести процедуру верификации.

«Точное количество на данный момент я сказать не могу, потому что должна пройти процедура верификации, так как, по данным Украины, есть такие люди, которые вообще отказываются участвовать в освобождении. Не только остаться на территории Украины, но и освобождаться. По нашим данным, это не совсем правдивая информация», - добавила омбудсмен.

В ходе верификации будет выявлено количество лиц, которые Киев передаст Донбассу в обмен на 53 украинца.

«Нам подтвердили 87 человек, мы подтвердили 53 человека, сейчас отталкиваемся от этого. Надеемся, что в списках останутся все те же люди, потому что по-другому обмена не будет. Соответственно, Украина выполнит все те гарантии, которые были даны на скайп-конференции», - добавила Морозова.

Ранее полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что контактная группа по Донбассу согласовала условия по обмену удерживаемых лиц до конца нынешнего года.