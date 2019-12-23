Подрядчик: транспортная безопасность Крымского моста обеспечивается в нужном объеме

Подрядчик строительства Крымского моста рассказал об обеспечении транспортной безопасности на железнодорожной части перехода транспорта через Керченский пролив.

Как он сказал инфоцентру «Крымский мост», пока транспортная безопасность будет обеспечиваться по временной схеме в необходимом объеме на первом этапе (до выхода на полную мощность), так как к лету 2020 года на мосту откроют грузовое движение вместе со сдачей объектов транспортной безопасности.

«Подходы с керченской стороны готовы к приему составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Первый поезд пройдет 25 декабря. Вторым этапом, к лету 2020 года, на мосту и подходах откроется грузовое движение вместе со сдачей объектов транспортной безопасности», - пояснил он.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих доложил президенту России Владимиру Путину о продолжающихся работах на железнодорожных проходах, в связи с которыми движение для грузовых поездов откроют позже на полгода.

«Часть вопросов по транспортной безопасности, связанной с досмотром грузовых поездов. Со стороны РЖД с Тамани, там пункт досмотра готов. Со стороны Крыма попросили разрешить передвинуть срок до 1 июля. К этому времени все будет полностью доделано. На мосту вся система готова и транспортная безопасность - камеры, сигнализация, все работает», - рассказал президенту РФ Дитрих.

Первый поезд в Крым отправился 23 декабря из Петербурга. Двухэтажной «Таврии» придется преодолеть 2741 км за 43,5 часа.