Гений маскировки: семья нашла в елке сову спустя неделю после покупки

Маленькая девочка из штата Джорджия в США Индия Ньюман нашла на рождественской елке, которая уже неделю стояла в ее доме, сову, которую не заметили ее родители.

Как пишет The Sun, 10-летняя Индия прибежала к родителям вся в слезах после того, как испугалась, увидев рядом с украшениями маленькую хищную птицу. Девочка сказала, что «это украшение ее напугало».

Семья Ньюман обнаружила на рождественском дереве сову, которая гнездилась рядом с игрушками. Оказалось, что птицу не заметили даже, когда украшали дерево. Родителям Индии пришлось оставить двери и окна открытыми на ночь, но птица так и не улетела. После этого было решено позвать специалистов.

Эксперты Центра природы Чаттахучи, прибыв в дом семьи, предположили, что хищник провел на елке в доме больше недели. Они выманили сову, поместили ее в переноску для животных с двумя мышами и увезли. В тот же вечер сову выпустили на свободу.