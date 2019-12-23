Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым

Первый поезд на Крымский полуостров вышел с вокзала в Санкт-Петербурге. Для пассажиров это необычный рейс - долгожданный.

Новая «Таврия» возрождает традиции - тот же седьмой номер, как у поезда, который 55 лет возил ленинградцев на юг. В составе - 17 вагонов, столько же, сколько городов в Крыму. В оформлении - морская тематика, чайки и дельфины. Первые пассажиры приезжают на вокзал за час до отправления - и у каждого своя история.

«Мы были первые, кто проехал по Крымскому мосту, были первые, кто был при открытии аэропорта, и теперь мы будем первые, кто увидит завершающее соединение - мы были везде первые и теперь хотим, чтобы она проехалась по железнодорожному мосту - да, полное соединение материка с полуостровом - это знаковое событие», - делятся со «Звездой» Алена, Василий и Мия Бордовские.

Все вагоны - будь то плацкарт, купе или СВ - новые, максимально комфортные. Билеты на первый поезд раскупили полностью - в первый же день их покупали со скоростью 3 билета в минуту. Провожать пассажиров пришли целыми семьями - событие-то историческое!

Никто не скрывает волнения, многие звонят родным и близким - тронулись, едем. Среди соседей по вагону, абсолютно случайно - удивительные люди. Людмиле Владимировне скоро 82 года и она - настоящая путешественница. Топограф по профессии, она объездила весь мир - но в Севастополе ни разу не была.

«Когда объявили, что поступили билеты, я бегом бежала на вокзал с Пушкина, боялась билеты разберут, и купила билет в первых рядах», - говорит Людмила Ишменецкая.

Ну а самый почетный пассажир садится в «Таврию» уже в Великом Новгороде. Александр Петрович Попов в 19 лет ушел на фронт, освобождал от фашистов Кубань и Крым, его Т-34 в числе первых ворвался в Севастополь 9 мая 1944 года. Для Александра Петровича эта поездка - возможность отдать дань памяти всем боевым товарищам, кто погиб, освобождая Крым.

Уникальный маршрут займет 43 с половиной часа. И если первая ночь обещает быть спокойной, то в следующую - с 24 на 25 декабря - вряд ли кто-то будет спать. Первая «Таврия» заедет на Крымский мост в третьем часу ночи.