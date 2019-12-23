Кэмерон планирует вернуть «Аватар» на большой экран

Режиссер Джеймс Кэмерон намерен снова пустить в прокат фильм «Аватар», чтобы перед выходом сиквелов напомнить зрителям сюжет картины.

Как пишет USA Today, «Аватар» недавно уступил место рекордсмена по кассовым сборам фильму «Мстители: Финал». По словам Кэмерона, его фильм способен вернуть себе первое место после перевыпуска.

«Я думаю, что это обязательно случится. Но давайте дадим создателям "Финала" насладиться моментом, а заодно отпразднуем, что люди действительно ходят в кинотеатры», - заявил режиссер.

Почти 10 лет картина Кэмерона, вышедшая в 2009 году, считалась самой успешной. Сборы «Аватара» составили 2,78 млрд долларов. Картина получила два «Золотых глобуса» («лучшая драма» и «лучший режиссер») и три «Оскара» («лучшая работа оператора», «лучшие декорации», «лучшие визуальные эффекты»).

Планируется, что первый сиквел зрители смогут увидеть 17 декабря 2021 года, второй - в конце 2023 года.