Москвичей ожидает самая теплая ночь декабря

Синоптики прогнозируют, что ночь на 24-е число может стать самой теплой за декабрь этого года.

Как сообщают «Метеоновости», на сегодня самой теплой является ночь на 19 декабря, тогда в столице воздух прогрелся до +4,5 градусов.

По словам синоптиков, предстоящей ночью и днем ожидается, что столбики термометров будут показывать +5… +7 градусов.

Также специалисты отметили, что декабрь 2019 года, возможно, станет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений за погодой.