Москвичей ожидает самая теплая ночь декабря
Ожидается, что предстоящей ночью и днем столбики термометров будут показывать +5… +7 градусов.
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Синоптики прогнозируют, что ночь на 24-е число может стать самой теплой за декабрь этого года.
Как сообщают «Метеоновости», на сегодня самой теплой является ночь на 19 декабря, тогда в столице воздух прогрелся до +4,5 градусов.
По словам синоптиков, предстоящей ночью и днем ожидается, что столбики термометров будут показывать +5… +7 градусов.
Также специалисты отметили, что декабрь 2019 года, возможно, станет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений за погодой.