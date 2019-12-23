Киев обязался не преследовать освобожденных в рамках обмена лиц

Украина взяла на себя обязательство освободить от уголовного преследования лиц, подлежащих обмену с ДНР и ЛНР, удерживаемых Киевом. Об этом сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

В понедельник, 23 декабря, прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. По словам полпреда России Бориса Грызлова, сторонам удалось согласовать условия обмена удерживаемых лиц до конца 2019 года.

«Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», - говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.

Кроме того, удалось «согласовать документ, заверяющий обязательства сторон» по обмену удерживаемых по формуле «всех установленных на всех установленных». Как ожидается, точное количество подлежащих обмену лиц станет известно 28 декабря.