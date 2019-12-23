«Под присмотром НАТО»: чье вооружение используется в ВСУ

Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь ВСУ. На Яворовский полигон во Львове прибывают партии вооружения. Эту информацию в студии «Открытого эфира» прокомментировал журналист и командир гуманитарного батальона «Ангел» Алексей Смирнов, который недавно вернулся с линии разграничения.

«Нужно понимать, например, что американские винтовки Barrett стоят на вооружении 35-й бригады морской пехоты, которая до недавнего времени стояла на Коминтерново. В Коминтерново я был несколько дней назад. Нас обстреливали, например, болгарскими ВОГами», - рассказал собеседник «Звезды».

По его словам, все вооружение, которое стекается в украинскую армию, находится «под присмотром НАТО».