«Под присмотром НАТО»: чье вооружение используется в ВСУ
По словам командира гуманитарного батальона «Ангел», украинские военные используют оружие стран НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Украины
Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь ВСУ. На Яворовский полигон во Львове прибывают партии вооружения. Эту информацию в студии «Открытого эфира» прокомментировал журналист и командир гуманитарного батальона «Ангел» Алексей Смирнов, который недавно вернулся с линии разграничения.
«Нужно понимать, например, что американские винтовки Barrett стоят на вооружении 35-й бригады морской пехоты, которая до недавнего времени стояла на Коминтерново. В Коминтерново я был несколько дней назад. Нас обстреливали, например, болгарскими ВОГами», - рассказал собеседник «Звезды».
По его словам, все вооружение, которое стекается в украинскую армию, находится «под присмотром НАТО».