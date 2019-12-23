На МЦД начали борьбу с нелегальными торговцами

На первых двух маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) усилили борьбу с нелегальными торговцами. Это было сделано по просьбам пассажиров, которые устали от незаконного навязчивого «сервиса».

Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, торговцы предлагают пассажирам приобретать продукты питания, овощи и фрукты, канцелярские принадлежности, книги и предметы бытовой химии. Это может спровоцировать острые кишечные инфекции, пищевые и иные виды отравлений у пассажиров.

После поступления жалобы сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, сотрудники полиции выезжают на станции, проверяют поезда и фиксируют нарушения на месте.

«Всего со дня запуска диаметров были привлечены к ответственности более 50 незаконных торговцев. Наказание за данное нарушение - административный штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей», - цитирует АГН «Москва» пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», оплатить проезд в которых можно картой «Тройка».