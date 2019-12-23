«Положите»: Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу
Владимир Путин попросил полпреда в ЮФО Владимира Устинова положить на место колбасу на выставке сельхозпродукции в Адыгее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в ЮФО Владимиром Устиновым на выставке сельхозпродукции в Адыгее. Так он отреагировал на то, что Устинов взял в руки палку колбасы.
«Колбасу положите», - сказал ему Путин, обернувшись.
Устинов рассмеялся и вернул колбасу туда, где взял ее. После этого глава государства перефразировал слова героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера.
«Верни колбасу, все прощу», - добавил Путин.
Кроме того, на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России Путин подчеркнул, что контролирующие и правоохранительные органы должны тщательно следить за работой по обеспечению качественного школьного питания в регионах.