Оператор «Северного потока - 2» прокомментировал санкции США

Оператор «Северного потока - 2» - Nord Stream 2 AG - продолжает работы по скорейшему запуску трубопровода. Так в компании прокомментировали вступление в силу санкций США, которые направлены против энергетического объекта.

По словам официального представителя проектной компании Йенса Мюллера, на сегодня из примерно 2460 километров трубопровода уложено почти 2300 километров, сообщает РИА Новости.

«В интересах энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей и конкурентности экономики ЕС, а также из-за обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода», - отметил он.

Двадцатого декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на следующий год, он предусматривает санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Соединенные Штаты потребовали от компаний, которые ведут их прокладку, прекратить немедленно строительство. Компания Allseas, занимающаяся прокладкой «Северного потока- 2», уже работу приостановила и отозвала специальные суда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает ограничительные меры неприемлемыми и ответит на них, когда это будет отвечать национальным интересам России.

Премьер Дмитрий Медведев дал поручение членам правительства разработать ответные меры на санкции.