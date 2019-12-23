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«Слоеный пирог»: какой системой охраны оборудован Крымский мост

Татьяна Полуказакова
18:06 23.12.2019
Объект находится под охраной на суше, в воде, под водой, в воздухе и космосе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Президент России Владимир Путин сегодня открыл движение по железнодорожной части самого протяженного в России моста - Крымского. Автомобили могли проехать по нему уже в мае 2018 года. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец проанализировал степень защищенности моста через Керченский пролив. Его материал представили в студии программы «Открытый эфир».

По словам военного обозревателя, система охраны моста через керченский пролив сформирована по принципу «слоеного пирога»: от дна моря до космоса.

«Стратегический объект, связавший полуостров с остальной страной, охраняется на суше, в воде, под водой, в воздухе и в космосе. С заоблачных высот за мостом в режиме онлайн будет присматривать спутник космического наблюдения. В воздушном пространстве над Крымским мостом несет боевое дежурство авиация ЮВО и Черноморского флота. Су-27 регулярно прочесывают небо. На обоих берегах Керченского пролива охраняет мост лучшая сухопутная боевая техника, в том числе зенитная ракетная система С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". На многие сотни километров вокруг моста воздушное пространство круглые сутки просматривает загоризонтная РЛС "Подсолнух" и РЛС системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж"», - пишет Баранец.

Кроме того, по его словам, в Крыму создается специальная бригада Росгвардии, которая будет располагаться вблизи Керчи. Она оснащается противодиверсионными катерами типа «Грачонок».

Данные от всех источников стекаются к оператору, находящемуся на берегу. У него, в свою очередь, есть система «Амулет-П».

«Она работает в двух режимах. Если диверсант в нескольких сотнях метров, срабатывает сигнал - предупреждение, если он уже близко к опоре моста - интенсивное предупреждение. При обнаружении объекта на расстоянии ближе 300 метров автоматически включается звуковой сигнал. Это предупреждение, что надо покинуть запретную зону. Если же диверсант продолжает приближаться к опорам моста ближе, чем на 100 метров, мощь звукового сигнала становится такой, что человек не выдерживает боли в ушах и всплывает», - объясняет военный эксперт.

Кроме того, мост оборудован гидролокаторами - средствами звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.

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