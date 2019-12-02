Лайнер «Князь Владимир» впервые посетит порт Сухума

«В СССР секса не было». Но и это еще не все

Вместительность «Князя Владимира» составляет 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Он стал первым судном, отправившимся из Крыма в Краснодарский край после возобновления морского сообщения между ними в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«Это делается для того, чтобы запустить маршрут в полную силу в следующей навигации, и чтобы людям было комфортно и просто посетить Абхазию», - цитирует ТАСС замглавы Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захария Джиоева.

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