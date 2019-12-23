Контактная группа согласовала условия обмена удерживаемых лиц в Донбассе

Контактная группа по Донбассу согласовала условия обмена удерживаемых лиц до конца 2019 года, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», - подчеркнул он.

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова также рассказала, что ДНР и Киеву удалось согласовать некоторые вопросы, в частности, об осуществлении обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца этого года.

«Нам наконец-то удалось достигнуть договоренности об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена», - сказала она.

Таким образом, Украина подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о вариантах участков для разведения. По его словам, все они должны иметь значительное и большое гуманитарное воздействие.