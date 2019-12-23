Путин потребовал тщательно отслеживать качество детского питания

Местные власти, контролирующие и правоохранительные органы должны тщательно следить за работой по обеспечению качественного школьного питания. Об этом сказал Владимир Путин на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.

Одна из участниц встречи выступила с предложением наделить Министерство сельского хозяйства РФ полномочиями по контролю в сфере качества питания для образовательных учреждений. Президент в ответ заявил, что это задача региональных и муниципальных органов власти, потому как Минсельхоз из Москвы вряд ли сможет проконтролировать ситуацию в каждой школе по всей стране.

«Может быть, при поддержке Минсельхоза… возможны какие-то общие правила, но все равно контроль должен быть на месте», - заявил Путин.

По его словам, также существуют другие правоохранительные и контролирующие органы, которые должны тщательно отслеживать работу, особенно с детьми.