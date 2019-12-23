Борис Джонсон заявил, что ошибался по поводу России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что изменил свое мнение по поводу отношений с Россией, с великой страной, вместе с которой Британия боролась с фашизмом.

Как он признался в интервью журналу The Spectator, перезагрузить российско-британские отношения невозможно.

«Я действительно изменил свою точку зрения, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, полагал, что мы можем начать заново (отношения) с Россией. Я был очень, очень разочарован тем, что я ошибался», - сказал он.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Россия «виновата» в том, что у Москвы и Лондона не выходит наладить отношения, упомянув инцидент в Солсбери. Кроме того, премьер отверг предположения о том, что Москва якобы пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Британии из ЕС.