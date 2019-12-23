Путин осуществил мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья

Мечта 10-летнего Андрея Кочетова из Ставропольского края, который хотел побывать в Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи, осуществилась благодаря президенту РФ. Открытку, на которой было написано желание ребенка, Владимир Путин вытянул, во второй раз присоединившись к участию во всероссийской предновогодней акции «Елка желаний» 5 декабря.

Сегодня президент вышел на связь с мальчиком во время рабочей поездки в Адыгею и тепло побеседовал с ним, расспросив о впечатлениях от посещения курорта.

«Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался, понравилось тебе?» - поинтересовался глава государства.

Узнав, что на склонах в Сочи уже выпал снег, президент предложил Андрею покататься на лыжах, заметив, что его коллеги организуют это по его просьбе. Владимир Путин предупредил ребенка, что горные лыжи являются довольно экстремальным видом спорта, и попросил его быть осторожнее.

В 2013 году Андрею Кочетову поставили опасный для жизни диагноз, в связи с чем в его жизни появилось много ограничений. Однако это не помешало сбыться его мечте.