Путин поручит распространить господдержку на все вузы, готовящие кадры для АПК

Владимир Путин поручит подготовить решение о распространении мер государственной поддержки на все вузы, которые готовят кадры для сельского хозяйства. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.

Во время встречи предложили распространить меры поддержки на высшие учебные заведения, которые готовят кадры для АПК, но находятся в ведомственной принадлежности не только Минсельхоза, но и в ведении Министерства науки и высшего образования.

«Подход правильный. Ведь эти меры господдержки, они выдаются не ведомству, а отрасли», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что если вуз относится к другому ведомству, а готовит кадры для отрасли, то было бы логично эти меры поддержки распространить и на соответствующие факультеты, кафедры, которые готовят специалистов для сельскохозяйственного производства.