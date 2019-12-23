Глава Boeing Деннис Меленберг подал в отставку

Генеральный директор компании Boeing Деннис Меленберг подал в отставку со своего поста. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В качестве генерального директора Boeing был назначен нынешний председатель Дэвид Л. Кэлхун. Также отмечается, что с 13 января 2020 года Лоуренс Келлнер станет неисполнительным председателем компании.

«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед», - говорится в сообщении.

Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров 737 MAX. Новое руководство обязано будет «безопасно вернуть 737 MAX» к полетам, подчеркивается в сообщении Boeing.