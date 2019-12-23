«Без права на ошибку»: самые сложные инженерные решения при строительстве Крымского моста

Самый протяженный в России 19-километровый Крымский мост был построен в крайне сжатые сроки. Решение о строительстве было принято в 2014 году, а в 2018-м по мосту уже поехали автомобили. 4 года - это рекорд для такого сооружения. Работы не заканчивались днем и ночью и шли в любую погоду.

Обычно мосты строят через реки, а здесь он стоит в море. Это серьезно поменяло технические требования. Нужно было учесть и более агрессивную соленую воду, и постоянное волнение на море, и течение, размывающее дно. В Керченском проливе оно состоит из неплотных грунтов и не подходит для размещения опор.

Замдиректора по проектированию АО «Институт Гипростроймост» Антон Кулешов рассказал о сложных инженерных решениях при проектировке объекта, а также о том, какие задачи были решены в ходе строительства.

«Есть несколько моментов, на которых можно остановиться. Это фундамент этого моста. Длина свай достигала 200 метров. Дно Керченского пролива сложено такими грунтами, тяжелыми с точки зрения проектирования, что порядка 60 метров - это глина текучая и водонасыщенные пески», - рассказал собеседник «Звезды» в программе «Открытый эфир».

Кроме того, район строительства - это сейсмоопасная зона. По словам Кулешова, довольно прочные грунты, когда возникает сейсмика, разжижаются. И опора в этом случае стоять не будет. Кроме того, Керченский пролив характерен тем, что с октября по апрель там наблюдаются постоянные штормы и ветра.

«Мост строили круглосуточно, но все операции были слаженными и были подстроены под тот климат. Какие-то этапы монтажа заблаговременно переносились с неблагоприятных погодных условий. Права на ошибку у нас не было», - добавил Кулешов.

Он отметил, что сложность возникала и из-за опасности обледенения. Азовское море замерзает, и во время весеннего таяния этот лед уходит в Черное море.

«Начинается движение. Там и ледовые поля, и большие льдины. Все эти явления были нами детально изучены, смоделированы в определенном масштабе. И, соответственно, мост этот рассчитан на любые погодные воздействия, в том числе и на тот морской климат. То есть это и специальные меры по защите от коррозии, специальные меры по противодействию сейсмике», - подытожил эксперт.

19-километровую автомобильную часть моста строили 27 месяцев. Движение по ней было запущено 15 мая прошлого года. Железнодорожную часть строили на 20 месяцев дольше. Сегодня движение по ней открыл президент России Владимир Путин. А 25 декабря по мосту через Керченский пролив проедет первый пассажирский поезд.