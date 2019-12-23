Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Без права на ошибку»: самые сложные инженерные решения при строительстве Крымского моста

Татьяна Полуказакова
17:30 23.12.2019
23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части переправы через Керченский пролив.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Самый протяженный в России 19-километровый Крымский мост был построен в крайне сжатые сроки. Решение о строительстве было принято в 2014 году, а в 2018-м по мосту уже поехали автомобили. 4 года - это рекорд для такого сооружения. Работы не заканчивались днем и ночью и шли в любую погоду.

Обычно мосты строят через реки, а здесь он стоит в море. Это серьезно поменяло технические требования. Нужно было учесть и более агрессивную соленую воду, и постоянное волнение на море, и течение, размывающее дно. В Керченском проливе оно состоит из неплотных грунтов и не подходит для размещения опор.

Замдиректора по проектированию АО «Институт Гипростроймост» Антон Кулешов рассказал о сложных инженерных решениях при проектировке объекта, а также о том, какие задачи были решены в ходе строительства.

«Есть несколько моментов, на которых можно остановиться. Это фундамент этого моста. Длина свай достигала 200 метров. Дно Керченского пролива сложено такими грунтами, тяжелыми с точки зрения проектирования, что порядка 60 метров - это глина текучая и водонасыщенные пески», - рассказал собеседник «Звезды» в программе «Открытый эфир».

Кроме того, район строительства - это сейсмоопасная зона. По словам Кулешова, довольно прочные грунты, когда возникает сейсмика, разжижаются. И опора в этом случае стоять не будет. Кроме того, Керченский пролив характерен тем, что с октября по апрель там наблюдаются постоянные штормы и ветра.

«Мост строили круглосуточно, но все операции были слаженными и были подстроены под тот климат. Какие-то этапы монтажа заблаговременно переносились с неблагоприятных погодных условий. Права на ошибку у нас не было», - добавил Кулешов.

Он отметил, что сложность возникала и из-за опасности обледенения. Азовское море замерзает, и во время весеннего таяния этот лед уходит в Черное море.

«Начинается движение. Там и ледовые поля, и большие льдины. Все эти явления были нами детально изучены, смоделированы в определенном масштабе. И, соответственно, мост этот рассчитан на любые погодные воздействия, в том числе и на тот морской климат. То есть это и специальные меры по защите от коррозии, специальные меры по противодействию сейсмике», - подытожил эксперт.

19-километровую автомобильную часть моста строили 27 месяцев. Движение по ней было запущено 15 мая прошлого года. Железнодорожную часть строили на 20 месяцев дольше. Сегодня движение по ней открыл президент России Владимир Путин. А 25 декабря по мосту через Керченский пролив проедет первый пассажирский поезд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2019, 16:45
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве
Дата23.12.2019, 05:24
Уничтожить бронетехнику: видео учений гранатометчиков и снайперов под Ростовом
Дата22.12.2019, 14:06
СМИ сообщили о возможном переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата23.12.2019, 17:32
Акционеры «Камова» и «Миля» одобрили объединение компаний
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:27 В стране и мире
Оператор «Северного потока - 2» прокомментировал санкции США
18:18 В стране и мире
Видео
«Положите»: Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу
18:15 В стране и мире
«Хочу, чтобы наступил мир» - Никита, 13 лет
18:10 В стране и мире
«Подарок в память о погибшем папе» - Вика, 6 лет
18:06 В стране и мире
Видео
«Слоеный пирог»: какой системой охраны оборудован Крымский мост
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
Нарратив лжи: уволенный за правду о Сирии журналист Newsweek раскрыл «кухню» западных СМИ
Видео
«Мистер Путин»: реакция западных СМИ на пресс-конференцию президента РФ
Видео
Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда во время Войны
Тракторист ковшом убил двух человек и спрятал их тела в колодец в Москве
Российский кабмин утвердил сроки службы по контракту для офицеров и прапорщиков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.