В Красноярске введен режим «черного неба»

В Красноярске до вечера вторника был введен режим неблагоприятных метеорологических условий, известный среди горожан как режим «черного неба».

«С 19 часов по местному времени 23 декабря 2019 года до 19 часов 24 декабря 2019 года в Красноярске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности», - сказано в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Многочисленные выбросы предприятий и выхлопные газы стали источником смога. В безветренную погоду в воздухе, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Данные условия неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В такие периоды предприятиям предписывается уменьшить выбросы в атмосферу, а жителям города рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личного автотранспорта.