Военные РФ и Турции завершили очередное патрулирование на северо-востоке Сирии

Очередной российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку в сирийской провинции Хасеке в нескольких десятках километров к западу от населенного пункта Эль-Камышли. Об этом сообщает в понедельник Министерство обороны РФ.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 40 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», - говорится в сообщении.

В ходе патрулирования на маршруте патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России, информирует Минобороны.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи Меморандумом между Россией и Турцией.

В октябре Анкара начала военную операцию «Источник мира» на сирийско-турецкой границе, направленную против запрещенной в их стране Рабочей партии Курдистана и террористической организации ИГИЛ*.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи 22 октября и согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии, вызванного началом турецкой операции и решением США вывести своих военных из этих районов страны. Стороны подписали документ, согласно которому российские военные отправляются на границу с Турцией, а курдские отряды должны отойти от границы на глубину 30 километров.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ.