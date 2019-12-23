Стратегическая задача: Путин поручил Минтрансу отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Президент РФ Владимир Путин определил новую стратегическую задачу для российского Минтранса: отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, поручив рассчитать стоимость проекта. Как отметил глава государства, во многих европейских странах подобный опыт уже реализован, и железнодорожные и автомобильные магистрали теперь проложены на удалении от кромки моря.

«Каждый год же у вас море "съедает" часть берега, постоянный ремонт делаете?» - обратился президент к главе РЖД Олегу Белозерову.

Тот ответил утвердительно.

В ходе встречи с главой государства глава Министерства транспорта Евгений Дитрих рассказал президенту и о планах реконструкции автомобильных дорог в регионе. Путин отдельно заострил внимание на участке дороги от Геленджика до Сочи и поинтересовался, какие работы проводятся на участке от Геленджика до Джубги. Услышав, что условия там сложные, так как дорога идет в предгорье, президент заметил: «И здесь надо делать».

По словам Путина, часть из 4-5 миллионов туристов, которые каждое лето приезжают в Геленджик, с удовольствием поехали бы в Сочи.

«Это серпантин. Конечно, с удовольствием поехали бы в Сочи, и для Сочи было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину», - цитирует главу государства РИА Новости.

Сегодня президент России открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Первый пассажирский поезд проедет по мосту через Керченский пролив 25 декабря.