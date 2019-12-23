В Дагестане установлен памятник Герою России Нурбагандову
В 2016 году он оказал сопротивление боевикам, которые пытались на камеру призвать сотрудников ОВД оставить службу. Офицер отказался и заявил: «Работайте, братья». После этого мужчину убили выстрелом в голову.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Рядом со средней школой №2 в селении Сергокала в Дагестане торжественно открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову.
В ходе сентябрьской спецоперации в дагестанском Избербаше сотрудники полиции ликвидировали нескольких боевиков. В телефоне одного из них была найдена видеозапись с расстрелом полицейского.
В июле 2016 года лейтенант полиции Нурбагандов оказал сопротивление боевикам, которые пытались на камеру призвать сотрудников ОВД оставить службу. Офицер отказался и заявил: «Работайте, братья». После этого мужчину убили выстрелом в голову.
Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Нурбагандову посмертно.
Год назад памятник полицейскому также был открыт в центральном парке села Сергокала.