Хорошее настроение: Лео Бокерия раскрыл секрет долголетия

Главному кардиохирургу страны Лео Бокерии исполнилось 80 лет. Почтенный возраст - работе не помеха, поэтому почетный президент Бакулевского центра по-прежнему сам стоит у операционного стола.

У основоположника лечения нарушений сердечного ритма за плечами - тысячи операций на открытом сердце. В свой день рождения в ответ на вопрос «О чем Вы мечтаете?» он говорит о любимой профессии.

«Мечтаю, чтобы в этом институте когда-нибудь было сделано 10 тысяч операций, потому что на сегодняшний день мы все-таки... мы в 1996 году делали шесть тысяч операций, вся страна, сейчас мы, вот один центр, делаем более пяти тысяч ежегодно, и в итоге мы делаем в год 52 тысячи. Нам нужно делать тысяч операций на открытом сердце на миллион населения. Если вы перемножите, вы поймете, что нам есть, куда расти», - сказал президент Национального медицинского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

Лео Бокерия поделился секретом своего активного долголетия. По его словам, залог здоровья - это сон без медикаментов, умеренность в питании, хорошее настроение и интересное занятие в жизни.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили блистательного врача с 80-летним юбилеем, отметив, что академик РАН внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии.