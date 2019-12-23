На Соборной площади украсили главную новогоднюю елку страны

В Кремле на Соборной площади развесили украшения на главной новогодней елке страны. Среди них - разноцветные гирлянды, длиной почти два километра, сотни шаров и игрушек, которые были собраны за последние 20 лет.

В этом году елка юбилейная, ее ставят уже в 20-й раз. Венчает ель рождественская звезда. В торжественной церемонии приняли участие и дети - они повесили игрушки, которые сделали своими руками, на нижние ветви.

А вот для того, чтобы дотянуться до макушки, пришлось подогнать подъемный кран. Теперь все готово к празднику. Единственное, чего не хватает в Москве, так это снега. Согласно прогнозам синоптиков, его не будет в столице в саму новогоднюю ночь.