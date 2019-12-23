Порошенко призвал ввести санкции против газовых поставок из России

Фракция «Европейская солидарность», возглавляемая Петром Порошенко, потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России. Речь идет об украинских компаниях, которые сотрудничают с «Газпромом». Экс-президент считает, что заключенные контракты являются не коммерческими, а политическими.

В связи с этим политики также намерены созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны. Об этом Петр Порошенко заявил в эфире телеканала «Украина».

Напомним, Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа в Минске 20 декабря. Контракт продлят на пять лет. Конкурентный тариф составит 65 миллиардов кубометров в 2019 и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.

Кроме того, стороны отказались от претензий друг к другу по действующим соглашениям и отзовут встречные иски.