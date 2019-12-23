В Кремле рассказали об ответе на санкции США против «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа американские санкции, введенные против «Северного потока - 2».

По его словам, меры будут приняты в соответствии с национальными интересами РФ, пишет ТАСС.

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», - отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва надеется на то, что санкции против РФ не помешают завершить строительство трубопровода. В настоящее время анализируются последствия введения санкций, поэтому, сказал Песков, рано говорить о конкретных сроках завершения.

«Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода», - пояснил Песков в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства «Северного потока - 2».

Напомним, санкции США в отношении «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» вступили в силу 20 декабря. После чего Ангела Меркель решительно осудила действия американских властей.