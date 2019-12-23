Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa

Центр космических полетов имени Годдарда, который входит в структуру NASA, представил детальное изображение похожей на «летающую тарелку» спиральной галактики IC 2051, оно было получено с помощью телескопа.

Как сообщает издание Phys.org, телескоп Hubble снял галактику IC 2051, находящуюся на расстоянии почти 85 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Mensa (Столовая Гора). Она является спиральной, на это указывают вращающиеся «конечности». Также у нее имеется полоса из звезд, прорезающая ее центр.

Как и все другие спиральные галактики, объект IC 2051 имеет тонкий и плоский диск, а в центре находятся две звездные выпуклости, которые можно разглядеть как над диском, так и под ним.

Сбоку IC 2051, как и все другие спиральные галактики, по форме напоминает «летающую тарелку». Отмечается, что эти выпуклости играют главную роль в эволюции галактик и влияют на рост сверхмассивных черных дыр, которые скрываются в центрах большинства спиралей.

Изображения телескопа Hubble помогут в изучении этих объектов. По данным предыдущих исследований, некоторые галактические выпуклости могут представлять собой сложные композитные структуры, а не простые, как считалось ранее, сообщает «Российская газета».

Как заявили исследователи, некоторые выпуклости могут состоять из разнообразных компонентов, в том числе дискообразных и сферических.