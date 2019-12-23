Путин поблагодарил строителей Крымского моста за грандиозную работу

Владимир Путин, открыв движение по железнодорожной части Крымского моста, поблагодарил всех тех, благодаря кому был осуществлен этот масштабный проект - строителей, инженеров, ученых, археологов, и тех, кто занимался природоохранной деятельностью. В своей речи президент РФ отметил, что открытие моста важно не только для Крыма и Севастополя, но и для всего юга России.

«Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как такой грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение. Потому что впервые движение между Петербургом и Севастополем было организовано 145 лет назад. И за всю историю российского государства прерывалось только три раза. Во время октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной, и вот в 2014-м», - рассказал президент.

Президент отметил, что важно не только то, что уже в следующем году по мосту планируется перевезти 14 миллионов пассажиров и около 13 миллионов тонн груза, а то, что вся команда, принимавшая участие в разработке проекта, своей работой, талантом, настойчивостью и целеустремленностью показала, что Россия в состоянии делать инфраструктурные проекты мирового уровня.

«Ведь это самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе. И мы показали, что можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. И подобного рода проекты обязательно будем делать в будущем», - отметил Владимир Путин.

Напомним, президент России лично проехал по Крымскому мосту перед открытием его железнодорожной части. Первый пассажирский поезд проедет по мосту через Керченский пролив 25 декабря.