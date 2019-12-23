Совфед разрешил размещать курилки в аэропортах

Совет Федерации одобрил закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. У таких комнат будут непрозрачные стены и они должны быть оснащены системой вентиляции.

Как говорится в документе, воспользоваться курилками смогут пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс, либо следующие транзитом.

При этом сенаторы попросили правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий, пишет РИА Новости.

Напомним, в 2013 году «антитабачным законом» было запрещено курение в общественных местах в России – школах, вузах, больницах, самолетах, детских площадках, кафе, гостиницах, поездах, вокзалах и аэропортах.