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Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Крым

Василиса Морозова
14:40 23.12.2019
Поезду из Петербурга в Севастополь предстоит проехать 2 741 километр, в пути он будет 43 с половиной часа.
Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Крым
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

С Московского вокзала Петербурга отправился первый пассажирский поезд в крымский Севастополь «Таврия».

В пути состав будет находиться 43 часа 25 минут, он преодолеет 2 741 км, проехав девять областей, край, республику и три города федерального значения. В Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9.25 мск.

На данном маршруте будут курсировать пять одноэтажных поездов, которые состоят из купейных и плацкартных вагонов.

Из столицы России до Симферополя и обратно с 24 декабря будут ходить четыре двухэтажных состава с купейными и СВ-вагонами. Путь из Москвы в крымскую столицу, который составляет 2 009 км, займет 33 часа. Более 600 человек стали пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь.

В настоящее время было реализовано более 57 тысяч билетов на Крымский полуостров из Москвы и Петербурга. Весной 2020 года планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов России.

Российский президент Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Он прибыл в Анапу и направился в Керчь, а после - в Тамань.

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