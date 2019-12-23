Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Крым

С Московского вокзала Петербурга отправился первый пассажирский поезд в крымский Севастополь «Таврия».

В пути состав будет находиться 43 часа 25 минут, он преодолеет 2 741 км, проехав девять областей, край, республику и три города федерального значения. В Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9.25 мск.

На данном маршруте будут курсировать пять одноэтажных поездов, которые состоят из купейных и плацкартных вагонов.

Из столицы России до Симферополя и обратно с 24 декабря будут ходить четыре двухэтажных состава с купейными и СВ-вагонами. Путь из Москвы в крымскую столицу, который составляет 2 009 км, займет 33 часа. Более 600 человек стали пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь.

В настоящее время было реализовано более 57 тысяч билетов на Крымский полуостров из Москвы и Петербурга. Весной 2020 года планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов России.

Российский президент Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Он прибыл в Анапу и направился в Керчь, а после - в Тамань.