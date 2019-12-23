Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению MH17

Россия готова предоставить Нидерландам имеющуюся у нее информацию о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17 в 2014 году. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов во время видеомоста.

По словам постпреда, он пока не видел заявлений главы МИД Нидерландов.

«Те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», - заявил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что Нидерланды обратились к РФ с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.

Чижов отметил, что данная группа предложение России проигнорировала. Постпред добавил, что наша страна готова взаимодействовать в прояснении обстоятельств инцидента. В марте будут проходить судебные слушания по данному поводу.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту было 298 человек, все они погибли. Украина обвинила в авиакатастрофе ополченцев. Они, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, которые могли бы позволить сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая проводит расследование обстоятельств крушения под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ, позднее представила промежуточные результаты. Следствие заявило, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко заявлял, что Россия передала Нидерландам не только информацию российских радаров, но и документацию о том, что ракета ЗРК «Бук», которая поразила Boeing, принадлежала Украине, но эти данные следователи проигнорировали.

МИД РФ сообщал, что обвинения ССГ в причастности РФ к крушению Boeing голословны, расследование является однобоким и предвзятым. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков многократно заявлял, что РФ отвергает обвинения в причастности к крушению самолета.