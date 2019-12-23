Российские саперы обезвредили в Лаосе более 300 боеприпасов США

Отряд разминирования российского международного противоминного центра за два месяца работы в Лаосе обезвредил более трехсот элементов от американских авиабомб и артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

«Особенностью разминирования данной территории является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов. За неполные два месяца был обнаружен 301 элемент различных боеприпасов», - сообщили в российском военном ведомстве.

В нем также отметили, что речь идет в том числе о кассетных американских бомбах BLU-26, BLU-63 и BLU-3 и артиллерийских боеприпасах.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы передаются военнослужащим лаосской народной армии, которые уничтожают их на местах обнаружения или вывозят на специализированные полигоны.

В марте текущего года разминировавшим Лаос российским саперам вручили награды.

Направить в Лаос саперов в соответствии с решением президента распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу. В знак благодарности Королевство передало России 30 полностью исправных танков Т-34.

Вьетнамская война в 1970-х оставила след не только во Вьетнаме, но и в соседнем Лаосе. Американцы сбросили на страну порядка 270 млн бомб, из которых взорвались только две трети. Остальные так и продолжают лежать в земле, представляя опасность для мирных жителей.