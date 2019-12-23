Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: видео

Президент Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Сначала глава государства прибыл в Анапу, откуда направился в Керчь, где его встретили министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов. Далее президент прошел в кабину машиниста, и поезд отправился в Тамань через Керченский пролив.

Во время поездки он пообщался со строителями. Они рассказали ему о готовности моста, в том числе для грузовых перевозок, старт которым планируется дать в июле следующего года.

Таким образом, президент России лично проехал по Крымскому мосту перед открытием его железнодорожной части.

19-километровую автомобильную часть моста строили 27 месяцев. Движение по ней было запущено 15 мая прошлого года. Железнодорожную часть строили на 20 месяцев дольше. Первый пассажирский поезд проедет по мосту через Керченский пролив 25 декабря.