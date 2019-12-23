В Комсомольске-на-Амуре из-за аномальных морозов отменены занятия в школах

Из-за сильных морозов в Комсомольске-на-Амуре были отменены занятия для учащихся 1-4 классов в 37 средних общеобразовательных учреждениях.

Уточняется, что всего в понедельник, 23 декабря, дома остались 8 тысяч детей.

Пока в регионе не закончатся аномальные морозы, для них будет организовано домашнее дистанционное обучение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным метеорологов, низкие температуры в Хабаровском крае продержатся до конца недели. В центре и на севере региона столбики термометра не поднимутся выше минус 40 градусов, на юге - выше минус 28.

Жителям рекомендовано сократить пребывание на улице, а также воздержаться от выходов в лес и походов на рыбалку.